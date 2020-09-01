MaxMarket

8-800-550-57-28
(звонок бесплатный)

начни бизнес по продаже товаров
за три простых шага

Проще чем дропшиппинг или франшиза, эффективнее чем интернет-магазин с нуля!

1

Регистрируйся на платформе.

2

Выбирай чем торговать.

3

Реализуй товар на площадке гарантированно за 14 дней.

8-800-550-57-28
(звонок бесплатный)

начни бизнес по продаже товаров
за три простых шага

Проще чем дропшиппинг, эффективнее чем интернет-магазин с нуля!

1

Регистрируйся на платформе.

2

Выбирай чем торговать.

3

Реализуй товар на площадке гарантированно за 14 дней.

Вам больше не нужно тратить время и деньги на выбор товара, создание продающего сайта, настройку эффективной рекламы, обработку заявок, организацию доставки, составление бухгалтерских отчетов и остальные нюансы!
Мы подскажем что лучше продается именно сейчас, организуем процесс продаж и логистику, вам нужно только закупить товар. МаксМаркет – это самый быстрый старт бизнеса по продаже товаров!

простая схема работы

Регистрируйтесь на сайте.

Выбирайте товар и покупайте по цене ниже оптовой.

Maxmarket продаёт товар за 14 дней.

 Получайте прибыль с продажи каждую неделю!

ЗАЧЕМ НАМ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ?

Почему у Вас низкие цены?

MaxMarket работает с разнопрофильными поставщиками уже 4 года. За это время платформа помогла закупить товаров на сумму более 1 млрд рублей! Поэтому поставщики дают нашей платформе самые низкие цены на рынке.

Почему я сам не могу начать бизнес с нуля?

Мы позволяем любому создать свой бизнес, предоставляя более 10 удобных сервисов и более 50 инструментов в личном кабинете продавца.​ На нашей практике опыт и аналитика.

Как мне продать товар?

МаксМаркет единственная площадка которая гарантирует юридически продажу товара в течении 14 дней. При этом мы не ставим ограничения на продажу товара самостоятельно!

У меня нет ни ООО ни ИП мне нельзя с Вами работать?

У нас белая компания, мы не работаем с физ лицами по оптовым сделкам. Но мы нашли для Вас решение! Через партнерство с Банком Тинькофф Вы можете оформить ИП без посещения налоговой! А Мы будем 3 месяца бесплатно вести Вашу бухгалтерию.

Как Вы гарантируете доставку день в день?

В нашем, а значит и вашем распоряжении сотни микроскладов по всему городу. С вероятностью в 95% расстояние от продавца к покупателю не будет превышать 1-5 км, а доставка займет максимум 3 часа. ​

Что такое MaxMarket для покупателей?

MaxMarket – онлайн-площадка, которую ежедневно посещают тысячи потенциальных клиентов в поисках товаров.

Каждый день мы обрабатываем колоссальное количество заказов от покупателей. Все больше жителей Москвы ежедневно выбирают MaxMarket как платформу для покупок, ведь здесь их ждут лучшие цены, бесплатная доставка за 3 часа и отличный сервис!

В нашем сотрудничестве мы напрямую заинтересованы в повышении ваших продаж, ведь с каждой вашей продажей зарабатываем и мы!

Каждый может найти нужный товар на

Отличие от витрин

  • Можно закупать товары оптом;
  • Гарантия продажи товаров, прописанная в договоре;
  • Не требует доставки на свой склад и платы за хранение;
  • Есть партнёрская программа.
ДРУГИЕ МАРКЕТПЛЕЙСЫ
  • Нельзя закупать товары оптом;
  • Не даёт поставщиков, не гарантирует продажу;
  • Большинство просят доставку на их склад;
  • Нет партнёрских программ для продавцов

Текущие показатели

Посещаемость – 400 000 пользователей в месяц.

76% уникальных посетителей.

Сумма покупок 25 000 000 в месяц.

Средний чек – 8500 руб.

Более 1500 заказов ежемесячно.

35% повторных покупок.

Текущие показатели

Посещаемость – 400 000 пользователей в месяц.

76% уникальных посетителей.

Сумма покупок 25 000 000 в месяц.

Средний чек – 8500 руб.

Более 1500 заказов ежемесячно.

35% повторных покупок.

ЧТО ПАРТНЕРЫ ГОВОРЯТ О НАС

В силу жизненых обстоятельств, мне не подходит графики 2\2 и 5\2. А работа из дома в лучшем случае приносила 20-25 тысяч. Увидел рекламу, что МаксМаркет тестирует новую бизнес модель: покупаешь товар, ждешь заказ на него от покупателя в радиусе 3-5 км и просто привозишь товар клиенту! На сколько я понял, даже бегать самому не обязательно - можно воспользоваться доставкой платформы за более чем приемлемую цену (дешевле найма курьера или услуг курьерских служб). Уже через неделю я сделал повторную закупку, так как все распродал! Спасибо МаксМаркет!
Савченко Сергей
Давно мечтал открыть свое дело, но на старте мне важнее было иметь не деньги, а надежные связи. Никто не гарантирует, что найденный поставщик согласится с тобой работать. А сколько ужаса приходится пережить в налоговой – кошмар! Друг рассказал про МаксМаркет, помогли оформить ИП не посещая налоговую. Заказал товар, продал за 5 дней! 5 дней Карл!!!! Это были мои первые лёгкие деньги)) Очень Благодарен МаксМаркет за такой удобный сервис.
Тельганов Александр
Я начинал работать с несколькими маркетплейсами, но самые лучшие условия лично для меня оказались здесь на МаксМаркете. На некоторых площадках, чтобы начать продавать недостаточно предоставить стандартный пакет документов, нужно также подключить электронный документооборот, что для меня является дополнительной головной болью. Но больше всего зацепила возможность оптовой закупки!
Константин

хочу начать зарабатывать с Maxmarket

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