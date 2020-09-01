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Реализуй товар на площадке гарантированно за 14 дней.
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Выбирайте товар и покупайте по цене ниже оптовой.
Maxmarket продаёт товар за 14 дней.
Получайте прибыль с продажи каждую неделю!
Почему у Вас низкие цены?
MaxMarket работает с разнопрофильными поставщиками уже 4 года. За это время платформа помогла закупить товаров на сумму более 1 млрд рублей! Поэтому поставщики дают нашей платформе самые низкие цены на рынке.
Почему я сам не могу начать бизнес с нуля?
Мы позволяем любому создать свой бизнес, предоставляя более 10 удобных сервисов и более 50 инструментов в личном кабинете продавца. На нашей практике опыт и аналитика.
Как мне продать товар?
МаксМаркет единственная площадка которая гарантирует юридически продажу товара в течении 14 дней. При этом мы не ставим ограничения на продажу товара самостоятельно!
У меня нет ни ООО ни ИП мне нельзя с Вами работать?
У нас белая компания, мы не работаем с физ лицами по оптовым сделкам. Но мы нашли для Вас решение! Через партнерство с Банком Тинькофф Вы можете оформить ИП без посещения налоговой! А Мы будем 3 месяца бесплатно вести Вашу бухгалтерию.
Как Вы гарантируете доставку день в день?
В нашем, а значит и вашем распоряжении сотни микроскладов по всему городу. С вероятностью в 95% расстояние от продавца к покупателю не будет превышать 1-5 км, а доставка займет максимум 3 часа.
MaxMarket – онлайн-площадка, которую ежедневно посещают тысячи потенциальных клиентов в поисках товаров.
Каждый день мы обрабатываем колоссальное количество заказов от покупателей. Все больше жителей Москвы ежедневно выбирают MaxMarket как платформу для покупок, ведь здесь их ждут лучшие цены, бесплатная доставка за 3 часа и отличный сервис!
В нашем сотрудничестве мы напрямую заинтересованы в повышении ваших продаж, ведь с каждой вашей продажей зарабатываем и мы!
Посещаемость – 400 000 пользователей в месяц.
76% уникальных посетителей.
Сумма покупок 25 000 000 в месяц.
Средний чек – 8500 руб.
Более 1500 заказов ежемесячно.
35% повторных покупок.
Посещаемость – 400 000 пользователей в месяц.
76% уникальных посетителей.
Сумма покупок 25 000 000 в месяц.
Средний чек – 8500 руб.
Более 1500 заказов ежемесячно.
35% повторных покупок.
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