У меня нет ни ООО ни ИП мне нельзя с Вами работать?

У нас белая компания, мы не работаем с физ лицами по оптовым сделкам. Но мы нашли для Вас решение! Через партнерство с Банком Тинькофф Вы можете оформить ИП без посещения налоговой! А Мы будем 3 месяца бесплатно вести Вашу бухгалтерию.