Почему вы сами не закупаете товар и не забираете всю прибыль себе?

С нами работает около 1000 партнеров и с каждым днем их становится больше. Каждый производит закупку на сумму от 30 000р. до 500 000р. Сложив суммы закупок мы получаем ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ опт, именно поэтому поставщик дает нам эксклюзивную цену. За счет этого зарабатываем и мы и партнеры.